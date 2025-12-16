Сиярто: Европейският политически елит не е заинтересован от мир в Украйна

Кадър Youtube

Европейският политически елит изглежда категорично незаинтересован от мир в Украйна и трябва да се направи всичко възможно, за да не бъде подкопано едно дипломатическо решение, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

В подкаста "Часът на истината" (Truth Hour) Сиярто каза, че либералните европейски политици са обзети от "военен фанатизъм". На последната среща на външните министри на НАТО западноевропейските, северните и балтийските държави са говорили за подготовка за враждебни отношения с Русия дори при евентуално постигане на мир, посочи той, цитиран от БТА.

Според Сиярто подобна линия е била отчетлива и на срещата на външните министри на ЕС вчера, където е ставало дума за продължаване на подкрепата за Украйна дори в случай на мир, включително чрез средства на европейските данъкоплатци. "Това показва, че европейският политически елит няма интерес от мир", заяви той.

Унгарският министър изрази безпокойство от опитите на европейски държави да се намесват в дипломатическите усилия между САЩ и Русия. "Надявам се, че разговорите между САЩ и Русия ще бъдат по-силни от европейските опити да ги подкопаят. От това зависи мирът", каза Сиярто.

Той допълни, че на вчерашната среща на външните министри на ЕС е станало ясно, че част от политиците са готови да нарушат собствените правила на ЕС, като използват замразени руски активи за финансиране на Украйна. Сиярто подчерта, че подобни действия са в разрез с интересите на Унгария и че страната му не е готова да харчи средства на унгарските граждани за Украйна.

Той определи като "една от най-наглите лъжи в европейската политическа история" твърдението, че Украйна се сражава за Европа, като отбеляза, че страната се бори за себе си и че европейската сигурност се гарантира от НАТО. "Украйна се бори за себе си (...) героично и срещу много по-голяма страна и военна сила (...) Но европейците нямат никакви морални или правни задължения към тази борба. Европа и трансатлантическата общност могат да се защитят сами, защото имаме НАТО - най-ефективния, най-силния и най-големия отбранителен алианс в историята на човечеството", каза той.

Унгарският външен министър отбеляза, че 58% от вноса на газ за Украйна и 44% от вноса на електроенергия преминават през унгарска територия. "Докато много европейски държави говорят за подкрепа за Украйна, Унгария допринася най-много за това украинските семейства да не замръзнат и да имат електричество и топла вода", заяви в заключение той.

