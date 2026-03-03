Слави: Трябва да помним миналото, иначе ще сме безродници

Снимка Фейсбук

Слави Трифонов с празнично приветствие.

Лидерът на политическа партия "Има такъв народ" Слави Трифонов отбеляза Националния празник на България с обръщение към гражданите. Поводът за изявлението е 3 март, а фокусът на думите му падна върху саможертвата на хилядите войници, дали живота си по време на Руско-турската освободителна война, и по-специално по време на ключовите битки за родния му град Плевен.

Написа Слави Трифонов в личния си профил в социалните мрежи, като подчерта мащаба на човешката трагедия, стояща зад историческата статистика.

В своето изявление Трифонов припомня фактите около едно от най-тежките сражения по време на войната. Той акцентира върху международния характер на съюзническите сили, участвали в обсадата на града.

Според него, за освобождението на Плевен са загинали над 30 хиляди души, сред които "основно руснаци, но и немалко румънци, финландци, украинци и беларуси". Лидерът на ИТН обръща внимание, че зад тези цифри стоят предимно млади хора, чиято смърт представлява огромна лична трагедия. "Над 30 хиляди човешки съдби - основно млади хора, покосени и избити в името на свободата на моя роден град", допълва авторът на публикацията.

Трифонов изразява дълбоката си благодарност към падналите в бой, определяйки града си като "град-герой, който лежи върху кръвта на герои". Той прави паралел между историческите събития и съвремието, като заявява категорично, че свободата на днешните поколения е директно следствие от саможертвата в миналото.

"Така е - аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора", посочва политикът в текста си.

В края на своето послание Слави Трифонов отправя остър призив към обществото да пази историческата си памет, независимо от предизвикателствата на настоящето. Той предупреждава за опасността от загуба на национална идентичност при липса на признателност.

"Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото. Защото иначе ще сме безродници и неблагодарници", категоричен е лидерът на ИТН, завършвайки обръщението си с поздрав към всички свободни българи.

dunavmost.com

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!