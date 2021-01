Слави Трифонов: Защо на сайта на правителството водеща новина е от среща на Борисов и Тръмп през 2019 г.?

Снимки: Фейсбук/Слави Трифонов и Government.bg

Популярният телевизионен водещ Слави Трифонов изрази учудването си защо на сайта на правителството на България като водеща новина стои такава от среща на Бойко Борисов и Доналд Тръмп през 2019 г.

Ето какво написа певецът в профила си във фейсбук:

"След няколко часа Джо Байдън ще положи клетва като 46-ият президент на САЩ и Доналд Тръмп вече няма да е президент. Нашите национални телевизии ще имат извънредни предавания, а водещите им отново ще се правят на интелигентни, произнасяйки сто пъти думата „инаугурация“.

Но както и да е, за друго ми е постът. Не знам дали българското правителство е наясно кой е новият президент на Щатите. Дали е наясно с актуалната ситуация? Ако влезете на сайта на българското правителство, ще останете с впечатление, че президент на САЩ е Доналд Тръмп и Бойко Борисов тепърва ще разчита на него.

Защото като влезете на сайта на Министерски съвет, първото нещо, което ще видите е огромна обща снимка на Борисов с Тръмп и следното огромно заглавие: „Премиерът Борисов: Доналд Тръмп може да остане в сърцата на българите за много години, ако помогне за отпадането на визовия режим.“

Пак казвам – това е водещата новина на сайта на българското правителство.

Сега седя и се питам: Защо тая новина от ноември 2019 г. още стои като водеща на сайта? Че то има ли за кога да помага Тръмп за визите? Има ли за кога да печели сърцата на българите?

Питам се: Толкова ли българското правителство се гордее с лъжите на своя министър-председател, че ни ги навира в очите?

Вижте статията – министър-председателят лъже, че ще има следваща среща с американския президент Тръмп, на която фокусът щял да падне върху визите.

Цитирам още от статията: „Пред медиите във Вашингтон премиерът заяви, че по време на срещата с американския президент е направил необходимото и максимално е успял да защити интересите на България в енергийната сфера.“

Защо ни навират и тази лъжа?

Кои са интересите на България? България да похарчи 3 милиарда лева за тръбопровод, по който по-евтин газ да получи... Сърбия? Това ли са българските интереси?

Защо ни навират лъжите на Борисов за АЕЦ „Белене“, изречени след срещата с Тръмп? Какво стана с международния консорциум, който щеше да строи АЕЦ „Белене“ и в който щяха да участват Щатите?

Няма АЕЦ „Белене“, няма международен консорциум – вчера Борисов изведнъж заяви, че реакторите за АЕЦ „Белене“ ще се ползват за 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Или и това е поредната лъжа?

И последен цитат от водещата статия на сайта на правителството:

„Българският министър-председател добави, че със сигурност вицепрезидентът на САЩ Майкъл Пенс ще дойде у нас. „Мисля, че и президентът Тръмп ще дойде в България. Защото ние се очертаваме не само като най-стабилна, не само най-балансирана страна между всичките ни съседи, но ние нито веднъж не повдигнахме дума срещу трета държава“, категоричен бе Бойко Борисов."

Да е категоричен – колко да е категоричен? Доналд Тръмп и Майк Пенс имат само няколко часа на разположение, за да оправдаят „сигурността“ и „категоричността“ в думите на Бойко Борисов и да кацнат в България като президент и вицепрезидент на Щатите. Побързайте, момчета!

Накрая искам да благодаря на сайта на Министерски съвет, който толкова добре ни информира за безсмислието на срещата на белгийския премиер Бойко Борисов и Доналд Тръмп. Ако помните – една американска телевизия обяви срещата между двамата точно така.

Та тази среща се оказа една най-обикновена екскурзия с правителствения „Еърбъс“ без никакъв ефект. Екскурзия, която има значение само за егото на Бойко Борисов, за Севда Арнаудова и за кохортата послушни и верни журналисти, които си направиха селфи на тревата пред Белия дом.

P.s. Понеже всичко звучи като някакъв майтап, послушайте ме – влезте в сайта на правителството и вижте безумието на българския политически живот. Напълно съм сериозен".

