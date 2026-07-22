Слави Трифонов във фейсбук: България е на крачка да бъде ударена от Иран

Телевизионният водещш и лидер на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с пост в социалните мрежи.

Ето какво написа той:

"България е на крачка да бъде ударена от участника в близкоизточната война Иран.

Сега, честно да ви кажа, много мразя да използвам гръмки фрази и да говоря с големи думи за неща, които са просто подозрения. Но в този случай това не е така. Защото днес Иран направо си ни предупреди.

Става въпрос за вече прочутите американски самолети. Само искам да отбележа, че министър-председателят Румен Радев е избран от българския народ, а не от американската политическа доктрина. И да не се крие зад българския парламент, защото мнозинството е негово, тоест има 131 депутати и те ще направят каквото им каже той. След като козируват, разбира се.

А той, както обикновено, е особено последователен. Цитирам неговите изявления за въпросните самолети и как се променят с времето:

• Румен Радев, април: „Ще изгоня американските самолети“. Забележете, говори в първо лице, единствено число. Няма парламент тук. Има „аз“, „Румен Радев“.

• Румен Радев, май: „Ще ги оставя, докато не ни дадат визи“. Говори за самолетите.

• Румен Радев, юни: „Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност“.

• Румен Радев, юли: „Американските самолети са добре дошли в Безмер“.

Както виждате, човекът е особено последователен. Четири месеца, четири различни мнения. Ама и аз какво искам? В крайна сметка става въпрос за самолети, а човекът е пилот. Влече го, дето се вика.

Но…

Искам да бъда безпределно ясен. Ако, не дай си Боже, иранците ни пратят някоя балистична ракета или някой идиот фундаменталист се взриви на българска територия, вината за това ще бъде на Румен Радев.

Първо ще му кажа, че не го знам как спи нощем. А второ, ще му припомня, че е избран от българския народ, а не от американската политическо-военна доктрина.

Точка".

Редактор "Екип на Петел",

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