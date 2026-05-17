Слави за триумфа на Дара: Поздравявам хейтърите от сърце, жалки сте

Снимка Булфото

Популярен шоумен с първи думи за постижението на Дара.

Слави Трифонов реагира доста емоционално след големия триумф на Дара на "Евровизия 2026" и не скри възторга си от историческата победа на България.

В профила си във фейсбук шоуменът обяви успеха на Дара за "абсолютно логичен" и направи впечатляващо сравнение със световното първенство по футбол през 1994 година.

"Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична! Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България!", написа Трифонов. И подчерта, че според него успехът на младата певица е най-силната международна реклама за страната ни от десетилетия насам.

"Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна", добави той.

В поста си той поздрави и музикалния продуцент Саня Армутлиева, както и целия екип зад българското участие.

"Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех", гласят думите на Дългия, който накрая не пропусна да коментира и критиците на Дара така:

"Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас — жалки сте. Хак да ви е на всички!"

Победата на Дара с "Bangaranga" предизвика истинска еуфория в социалните мрежи, а хиляди българи у нас и в чужбина определиха успеха като исторически момент за страната ни, пише Блиц.

