След 8 часа заседание: Хасърджиев и компания остават в ареста

Снимка: Булфото

Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, които бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. Според обвиненията те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва.

Заседанието продължи 8 часа. Това е вторият опит да се гледат мерките за неотклонение на тримата след като миналата седмица заседанието беше отложено. Мерките за неотклонение се гледаха при закрити врата.

Пред медиите прокурор Георги Коджаниколов заяви, че тримата обвиняеми имат нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали. Едно от установените наркотични вещества в жилището на Хасърджиев в София е гамахидроксибутират – GHB, което е много опасно и комбинирано с алкохол може да доведе до летален изход, добави Коджаниколов. По думите му наркотикът е лесно достъпен на пазара.

През октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие, припомня БТА. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с подозрение, че има възможност да извършат ново престъпление.

Преди дни гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис, един от обвиняемите, беше пуснат от ареста, след което беше върнат, защото е нарушил мярката си за неотклонение.

