След ареста на сина ѝ украинският посланик в България призова за въздържане от спекулации

Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук призова за въздържане от спекулации и политически интерпретации във връзка със задържането на нейния син и настоя оценките да се основават единствено на официални съдебни решения, предаде БГНЕС.

На 18 декември Печерският районен съд в Киев разпореди ареста на двама заподозрени за убийството на Данийло Кузмин – син на заместник-кмета на Харков Сергий Кузмин, извършено през ноември в Австрия. Според Укринформ задържаните са Олександър Агоиев и Богдан Ринжук, доведен син на Олеся Илашчук.

„Във връзка с разпространението на информация, касаеща членове на моето семейство, и с цел да се избегнат по-нататъшни спекулации, бих искала да подчертая, че оценката на ситуацията, свързана със задържането на моя син, трябва да се базира изцяло на официални данни и съдебни решения, а не на предположения или емоционални коментари“, подчерта Илашчук.

Тя уточни, че синът ѝ е пълнолетен, напълно дееспособен гражданин на Украйна и спрямо него се прилагат всички процесуални действия, предвидени от законодателството на Украйна и Европейския съюз. „Смятам за необходимо изрично да подчертая, че е неуместно неговият процесуален статус да бъде свързван с моята дипломатическа служба или ситуацията да бъде тълкувана политически“, допълни дипломатът.

Илашчук изрази и надежда, че в съответствие с принципите на върховенството на правото, етичните стандарти и конституционно гарантираната презумпция за невиновност, „изводите в обществото ще бъдат правени единствено въз основа на резултатите от проверката на евентуалната съпричастност на моя син към разглежданите събития“.

Посланикът призова още обществеността да се въздържа от разпространение на невярна информация и да уважава правото на семейството ѝ на личен живот.

