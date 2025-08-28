След боя заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

кадър: Нова тв

Образувано е досъдебно производство за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди след боя в центъра на София заради поставена скоба. От видео, разпространено от „24 часа”, стана ясно, че двама мъже се опитват да премахнат поставената на колата им скоба, когато на място пристигат служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и започва бой помежду им. От СДВР обявиха, че служител на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.

„Гражданите са имали претенции, че скобата не е поставена правомерно, опитали се да я махнат сами, след това дошли служителите на ЦГМ и спорът им прераснал във физическа саморазправа. Първите удари дошли от служителя на ЦГМ”, обясни пред Нова телевизия зам.-началник на Пето РУ СДВР комисар Стефан Тотев.

Той каза, че всички са с леки наранявания,както и че не е оказана съпротива при задържането им.

От ЦГМ съобщиха, че при доказване на вина служителят им ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред.

