След дъждовете пропада улица на центъра на Варна

Улица "Михаил Колони" във Варна пропада след дъждовете.

Сред паветата се отвори трап с дълбочина от няколко метра.

Дупката зее до жилищна сграда, което тревожи живущите.

Хората търсят съдействие.

Улицата бе павирана и направена пешеходна по времето на кмета Иван Портних, като още тогава имаше предупреждения, че при дъждове тази улица се превръща в река към плажа и настилката няма да издържи дълго.

Много от живущите изразиха опасения за основите на сградите.

