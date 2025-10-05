След дъждовете пропада улица на центъра на Варна
Кадър Фб
Улица "Михаил Колони" във Варна пропада след дъждовете.
Сред паветата се отвори трап с дълбочина от няколко метра.
Дупката зее до жилищна сграда, което тревожи живущите.
Хората търсят съдействие.
Улицата бе павирана и направена пешеходна по времето на кмета Иван Портних, като още тогава имаше предупреждения, че при дъждове тази улица се превръща в река към плажа и настилката няма да издържи дълго.
Много от живущите изразиха опасения за основите на сградите.
