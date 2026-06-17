реклама

След еуфорията през 2025 г., цените на селските имоти у нас започват да намаляват

17.06.2026 / 08:51 2

кадър: Петел

След буквално „експлозията“ на цените на селските и извънградските имоти през 2025 г. у нас, в последните месеци се забелязва успокояване на пазара и плавно намаляване на цените, предаде БГНЕС.

Еуфорията на продавачите, движена до голяма степен от подготовката за влизането ни в еврозоната, вече спихна, и пазарът на извънградски имоти навлезе в дългоочаквана фаза на ребалансиране и плато. Времето, в което селските къщи се купуваха „на зелено“ или без оглед само по снимки, официално отмина. Купувачите вече не бързат, преговарят по-дълго, а пазарът се успокоява, преминавайки от двуцифрен към умерен, едноцифрен годишен ръст.

Данните на водещите агенции за недвижими имоти и Агенцията по вписванията за първата половина на 2026 г. показват забавяне на ценовия ръст, като годишният ръст при селските имоти се стабилизира в границите между 5% и 10%, което е сериозно успокоение спрямо скоковете от над 15-20% през изминалите две години.

Статистиката на Агенцията сочи още, че на национално ниво се отчита лек спад на вписаните сделки (между 10% и 12% на годишна база). Причината не е липса на интерес, а по-скоро по-високата селективност на купувачите и разминаването между очакванията на продавачите за „космически цени“ и реалните пазарни оценки.

Пазарът на извънградски къщи е силно зависим от състоянието на имота, от инфраструктурата до него, и от разстоянието му до големите икономически центрове. Търсят се предимно имоти, които не изискват мащабни строителни дейности, и то заради недостига на майстори и скока в цените на строителните материали.

Не така, обаче, изглежда сегментът на парцелите, които изживяват собствен микро-бум, но критериите на купувачите са по-строги от всякога. Например, парцелите в регулация, които имат осигурени ток, вода и целогодишен асфалтов път, държат най-високи цени. В близост до София (райони като Костинброд, Елин Пелин, Сливница и селата около язовирите) цените на добре позиционираните парцели варират между 50 000 и 100 000  евро в зависимост от големината и денивелацията. В по-отдалечените райони парцели за изграждане на сглобяеми къщи или къмпинг зони се търгуват между 15 000 и 50 000 евро.

В последните три месеца, обаче, профилът на купувача претърпява интересна еволюция - наблюдава се постепенно отдръпване на хората, които купуват изцяло със „свободни кеш средства“ (които бяха двигател на пазара по време на високата инфлация). Вместо това, пазарът в момента се крепи на активното ипотечно кредитиране. Делът на сделките с банково финансиране на национално ниво се е увеличил от 30.3% в началото на миналата година до 36% към второто тримесечие на 2026 г. Лихвите по жилищните кредити в лева остават стабилни и изключително атрактивни – в диапазона 2.3% – 3.0%, което мотивира младите семейства (особено работещите дистанционно) да инвестират в извънградски дом.

Най-търсените имоти остават в няколко региона на страната, и учудващо или не – София не е на първо място. Абсолютен фаворит сред купувачите е Родопската яка (Област Пловдив) - селата в непосредствена близост до Пловдив (Марково, Белащица, Първенец, Брестник, Радиново) в момента са най-горещата точка на пазара. Те на практика се трансформираха в луксозни предградия. Търсят се предимно нови, модерни къщи в затворени комплекси или самостоятелни имоти с готови комуникации, където готовите за нанасяне къщи започват от 180 000 евро и достигат и надхвърлят 350 000 евро.

Радиусът до 30-40 км около столицата държи най-голям дял от сделките с купувачи, работещи дистанционно или хибридно. Най-активни са направленията на север и запад (Костинброд, Сливница, Божурище, Нови Искър), както и селата около магистрала "Тракия" (Елин Пелин) и самоковското направление.

Районът около старата столица (села като Пчелище, Самоводене, Първомайци, както и Еленския и Дряновския балкан) привлича специфичен профил купувачи – хора от IT сектора, чужденци и инвеститори в семейни вили. Търси се автентична архитектура, съчетана с природа.

По Черноморието пък интересът е насочен към селата в радиус до 20 км от морето (Аврен, Аксаково, Тополи за Варна и Маринка, Каменар, селата около Поморие и Созопол за Бургас). Купувачите тук търсят имот, който да комбинира селското спокойствие с възможността за лятна почивка.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
село варна (преди 58 минути)
Рейтинг: 34784 | Одобрение: 659
Балона се надува докато се спука както през 2008 г
0
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 40969 | Одобрение: 3594
странно, много анализатори казваха, че цените на имотите ще се качат след еврото... Казваха също така, че ще имаме повече туристи, понеже нямало да им се налага да сменят евро в лева. Нямаме повече туристи, даже са трагично малко за сега.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама