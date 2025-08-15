След трагичния инцидент с АТВ: ОФК Несебър с позиция за своя юноша

Снимка: ОФК Несебър

Ръководството на ОФК „Несебър“ излезе с официална позиция за юношата на клуба Никола Бургазлиев - 18-годишният младеж, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

От клуба застават зад младия мъж, който е бил техен юноша. Според тях квалификациите, изречени по адрес на Никола - "наркоман" и "деградирал младеж", не отговарят на истината.

Ето цялата позиция на ОФК Несебър, подписана от председателя на УС на клуба:

"Вчера (14 август) в нашия град се случи изключително тежък инцидент. Петима души пострадаха, блъснати от атракционно АТВ. Двама от тях са в критично състояние - 5-годишно детенце и неговата майка. Всички в ОФК Несебър се молим те да избегнат леталния край и да успеят да се възстановят напълно, колкото и утопично да звучи това в настоящия момент. Вярваме, че трябва да се вземат крути мерки за предотвратяването на подобни инциденти.

Същевременно искаме да споделим и нашите впечатления от Никола Бургазлиев, който е управлявал АТВ-то. 18-годишният младеж е юноша на ОФК Несебър. Всички в клуба имаме преки впечатления от него и сме на мнение, че е неконфликтно момче, отзивчиво и винаги готово да подаде ръка на нуждаещ се от нея. Освен като добър футболист, ние го познаваме и като добър човек. Разбира се, че при подобен трагичен инцидент е най-лесно да посочим някого с пръст, в случая - Никола. Смеем да твърдим, че всички квалификации, изречени по негов адрес след вчерашния ден, най-меките от които са "наркоман" и "деградирал младеж", не отговарят на истината.

Причините за инцидента може да са много, като прекрасно осъзнаваме, че нито една от тях не може и не бива да омаловажава тежестта му и всичко да се замита под килима. От ОФК Несебър единствено призоваваме да не се "лепят" предварително "диагнози" и присъди на Никола. Нека оставим компетентните органи да си свършат и работата и чак след приключване на целия следствен процес и издаване на присъдата, да казваме кой е виновен и кой - не".

Председател на УС на ОФК Несебър

Недялко Москов"

