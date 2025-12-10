Сложиха картонен Пеевски на мястото му в парламента
Отсъствието на лидера на ДПС Делян Пеевски от пленарната зала по време на дебата по вота за недоверие срещу правителството възмути депутати от ПП-ДБ. Първо Манол Пейков призова Пеевски да бъде извикан и да се появи „в цял ръст” в залата или да бъде включен дистанционно. След това обаче последва друго действие, което беше директна подигравка с лидера на ДПС.
Народната представителка Елисавета Белобрадова постави макет със снимка на Пеевски на обичайното му място в пленарната зала. Изрязаният му портрет в естествен размер остана там известно време, преди да бъде изнесен.
