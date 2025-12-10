Сложиха картонен Пеевски на мястото му в парламента

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Отсъствието на лидера на ДПС Делян Пеевски от пленарната зала по време на дебата по вота за недоверие срещу правителството възмути депутати от ПП-ДБ. Първо Манол Пейков призова Пеевски да бъде извикан и да се появи „в цял ръст” в залата или да бъде включен дистанционно. След това обаче последва друго действие, което беше директна подигравка с лидера на ДПС.

Народната представителка Елисавета Белобрадова постави макет със снимка на Пеевски на обичайното му място в пленарната зала. Изрязаният му портрет в естествен размер остана там известно време, преди да бъде изнесен.

