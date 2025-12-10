реклама

Сложиха картонен Пеевски на мястото му в парламента

10.12.2025 / 10:51 2

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Отсъствието на лидера на ДПС Делян Пеевски от пленарната зала по време на дебата по вота за недоверие срещу правителството възмути депутати от ПП-ДБ. Първо Манол Пейков призова Пеевски да бъде извикан и да се появи „в цял ръст” в залата или да бъде включен дистанционно. След това обаче последва друго действие, което беше директна подигравка с лидера на ДПС.

Народната представителка Елисавета Белобрадова постави макет със снимка на Пеевски на обичайното му място в пленарната зала. Изрязаният му портрет в естествен размер остана там известно време, преди да бъде изнесен.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 544159 | Одобрение: 102029
Добра идея за да не смърди на прасе и да не се чува грухтене....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Пешо от Виница (преди 24 минути)
Рейтинг: 103389 | Одобрение: 32269
Мразя еничарите от всякакъв калибър и време.Дебелото прасе е точно от тези ! 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама