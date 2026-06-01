Случаят "Баба Алино": Собственици на имоти разговарят със строителя заедно да заведат иск срещу общината при решение за разрушаване

01.06.2026 / 13:23 5

Стопкадър бТВ

Нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и горското влязоха отново в комплекса заради аферата „Баба Алино“.

Обещаната среща с представители на фирмата „КУБ Корпорация“, строила незаконно в местността „Баба Алино“, и собственици в града фантом не се случи.

В часа на насрочената среща между собствениците на имоти в "Баба Алино" и построилите незаконното селище – фирмата „КУБ Корпорация“, строителят не се появи.

Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с „КУБ Корпорация“ заедно да заведат иск срещу Община Варна, ако има документ за разрушаване на града фантом.

„Това ще бъде колективен иск и ще се случи по този начин“, каза за бТВ Александров.

На въпрос дали така не става „крадецът вика: „Дръжте крадеца“, при положение че „КУБ Корпорация“ нарушава закона, Стефан Железов отговаря: „Те са собственици и ние сме собственици, имаме права“.

Според адвокат Александров всички представени документи са изрядни.

„Има извадени удостоверения за административен адрес, което означава, че полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от Община Варна има заявено сметосъбиране за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава данъци и такса смет много време“, казва Александър Александров, адвокат и собственик на имот.

Общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра също е сред собствениците във „Форест клуб“.

„Не може държавата да си затваря очите, че това е станало без активното съдействие на държавата. И ако държавата тръгне да прилага закона по чобански начин, тоест да бъдат разрушени“, казва Стефан Железов, собственик и общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра.

Според него построеното трябва да се узакони.

„Според мен това е единственото смислено решение“, казва Железов. На въпрос като общински съветник, ако всичко незаконно се узакони, накъде отиваме, той отговаря: „Като общински съветник казвам, че е абсолютно недопустимо да се строи в противоречие със закона“.

Поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител. Той отрича обаче да е представител на „КУБ Корпорация“. Бил нает преди 3 дни.

„Помагам на хората да се разберем в тази ситуация. Трябва да излязат и да кажат мнението си, защото всички се плашат. Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист“, казва Глеб, управител по поддръжката на комплекса.

Междувременно горското и разследващи полицаи влязоха в имота.

Един мъж отказа да каже откъде е. Друг обясни, че показва на колегите имотите и ги описват. На въпрос дали са разследващи, той отговори: „Да“.

Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено да има и нови досъдебни производства.

Коментари
уйчо (преди 26 минути)
Днес по телевизора показваха едни олигофрени, дето ходеха там и, като ги питаха какво търсят, един вика, оглеждаме за незаконна сеч!🦯 Божкеее, жива да не бях!
kjk (преди 51 минути)
Интересното е че калинките можело да работят задружно,ефективно и бързо за чуждите интереси погазвайки законите на държавата!?? Ако така задружно работеха и за данъкоплатците от  които си получават заплатите нямаше да имат цена!!!Този случай на практика доказва безполезността на такава голяма администрация,само  си прехвърлят топката скатавайки се зад бюрата имитирайки дейност,очаквайки някои рушвет за да се размърдат!!!
Burton (преди 57 минути)
Сашо, и като домоуправител си така некадърен. Обясни защо нямате индивидуални партиди? Защо цените на имотите ви са под пазарната? Кой те свърза с КУБ и не е ли редно там да насочиш възмущението си?
село варна (преди 1 час)
Ще осъдят общината и ще спечелят и то с право. Обаче не ние да плащаме обезщетението, а корумпираните общинари

