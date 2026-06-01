Случаят "Баба Алино": Собственици на имоти разговарят със строителя заедно да заведат иск срещу общината при решение за разрушаване

Нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и горското влязоха отново в комплекса заради аферата „Баба Алино“.

Обещаната среща с представители на фирмата „КУБ Корпорация“, строила незаконно в местността „Баба Алино“, и собственици в града фантом не се случи.

В часа на насрочената среща между собствениците на имоти в "Баба Алино" и построилите незаконното селище – фирмата „КУБ Корпорация“, строителят не се появи.

Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с „КУБ Корпорация“ заедно да заведат иск срещу Община Варна, ако има документ за разрушаване на града фантом.

„Това ще бъде колективен иск и ще се случи по този начин“, каза за бТВ Александров.

На въпрос дали така не става „крадецът вика: „Дръжте крадеца“, при положение че „КУБ Корпорация“ нарушава закона, Стефан Железов отговаря: „Те са собственици и ние сме собственици, имаме права“.

Според адвокат Александров всички представени документи са изрядни.

„Има извадени удостоверения за административен адрес, което означава, че полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от Община Варна има заявено сметосъбиране за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава данъци и такса смет много време“, казва Александър Александров, адвокат и собственик на имот.

Общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра също е сред собствениците във „Форест клуб“.

„Не може държавата да си затваря очите, че това е станало без активното съдействие на държавата. И ако държавата тръгне да прилага закона по чобански начин, тоест да бъдат разрушени“, казва Стефан Железов, собственик и общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра.

Според него построеното трябва да се узакони.

„Според мен това е единственото смислено решение“, казва Железов. На въпрос като общински съветник, ако всичко незаконно се узакони, накъде отиваме, той отговаря: „Като общински съветник казвам, че е абсолютно недопустимо да се строи в противоречие със закона“.

Поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител. Той отрича обаче да е представител на „КУБ Корпорация“. Бил нает преди 3 дни.

„Помагам на хората да се разберем в тази ситуация. Трябва да излязат и да кажат мнението си, защото всички се плашат. Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист“, казва Глеб, управител по поддръжката на комплекса.

Междувременно горското и разследващи полицаи влязоха в имота.

Един мъж отказа да каже откъде е. Друг обясни, че показва на колегите имотите и ги описват. На въпрос дали са разследващи, той отговори: „Да“.

Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено да има и нови досъдебни производства.

