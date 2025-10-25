реклама

Служител на ДАИ ударил двама възрастни на пешеходна пътека

25.10.2025 / 16:12 1

снимка Булфото

Служител на ДАИ - Пловдив със служебна кола е блъснал двама възрастни, които пресичали на пешеходна пътека тип "зебра". При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба. Назначен е допълнителен кръвен тест. Резултатите за алкохол са били отрицателни, посочи БНТ.

Инцидентът е станал при маневриране на заден ход пред пловдивски супермакет.

Пострадалите мъж и жена, на по 80 години, са прегледани в болница и освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация те са били със зрителни увреждания.

Катастрофата се е случила вчера сутринта, а служителят на автомобилната инспекция е бил задържан за 24 часа в полицията. Той отказа коментар за БНТ, но обясни, че е във връзка с пострадалите и те са добре.

По случая е заведено досъдебно производство.

 

MrBean (преди 4 минути)
Рейтинг: 194041 | Одобрение: -1914
На магазин със служебна кола.Класика.Такава ни е администрацията.Плащаме и разходите на любовниците им.Но сега с дрогата е прекалено!

