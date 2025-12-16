Собственичка на магазин пропищя: Обикалям чейндж бюрата, за да ми запазят евро

Редактор: Недко Петров

Пощенската станция в благоевградското село Покровник няма да работи на 1 януари. Така местните няма да сменят левове в евро в първите дни на новата година, но това не ги притеснява.

Семейство Ангелови не бързат с обмяната, тъй като имат собствена стратегия как да се справят с новата валута.

Пенсионер съм и сега каквото от предишната пенсия е останало, ще го харча. Януари като получа пенсия в евро, тогава ще помисля, признава Ангел.

А Надка допълва: Банките разполагат достатъчно и в тях е най-сигурна смяната. Няма да ползваме чейндж бюрата.

Собственичката на хранителния магазин в селото обаче е притеснена. Теодора Кадийска все още не е снабдена със стартовия пакет евро за юридически лица. Има евромонети за физическо лице на стойност 20 лева.

Тук са 2 по 2, 2 по 1 евро, другото са жълти стотинки. 4 човека на 2 януари, банката отваря на 5-ти, и аз приключвам. Обикалям чейндж бюрата, и съм им казала да ми запазят по 10, 20, 50 евро. Обикалям като луда, откровена бе по бТВ Теодора.

