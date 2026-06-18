Соловьов: Руснаците трябва да се подготвят за саможертва

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Главният руски тв водещ Владимир Соловьов направи послание към аудиторията си:

„Ще ни бъде трудно. Руснаците трябва да се подготвят за саможертва. Какви други възможности имаме?“, каза Владимир Соловьов в ефир.

Години наред Кремъл обещаваше победа без жертви от руска страна.

Реалността след днешната украинска атака по Москва обаче става все по-трудна за скриване.

След най-мащабната атака с дронове на Въоръжените сили на Украйна срещу Москва кремълски пропагандисти засилиха призивите за репресии срещу руски граждани.

По-специално водещият на "Соловьов Live" Армен Гаспарян призова да бъдат образувани наказателни дела за държавна измяна срещу жители на Москва, които са заснемали с видео атаката с дронове, при която беше поразена петролната рафинерия в Капотня. Според него в украински канали са се появили около сто видеозаписа от Москва по време на удара и той призова силовите структури чрез системите за лицево разпознаване да открият авторите им, предаде Медиапул

По мнението на Гаспарян тези хора – които той нарече "безполезни изроди" и "доброволни помощници" на украинските сили – трябва да бъдат арестувани и "разчекнати от разпити".

Пропагандистът използва и обидни квалификации по адрес на авторите на видеозаписите.

"Някаква уличница с напудрени мигли радостно коментира нещо, някакъв хомосексуалист, който по недоразумение още не е бил унизен в затвора", добави той.

С призив за лишаване от свобода на московчани, заснемали и изпращали видеа от ударите по столицата, се изказа и журналистът и телевизионен водещ Владимир Соловьов. Той заяви, че социалните мрежи са били "залети" с кадри от ударите по Московска област.

"Всички, които изпращат такива материали, трябва да бъдат вкарани в затвора. И то публично", каза Соловьов. Според него самият факт, че подобни снимки и видеа са били публикувани от блогъри, е достатъчно основание техните автори да бъдат наказани.

Соловьов също така заяви, че жителите на Москва не бива да "изпадат в истерия" по време на украинските атаки с дронове и посъветва онези, които не могат да понесат подобни ситуации, да напуснат столицата. В подкрепа на тезата си той цитира думи на съветския диктатор Йосиф Сталин от заповед №227 от 28 юли 1942 г., в която се говори за строга дисциплина и наказания срещу паникьори.

"Това е всичко. Не трябва да се истеризира, трябва да се мисли", заключи той.

Според кмета на Москва Сергей Собянин през нощта и сутринта на 18 юни при приближаване към столицата са били прихванати 194 украински дрона. По броя на безпилотните апарати това е била най-мащабната атака срещу Москва от началото на войната.

В резултат на нападението за втори път в рамките на седмица е бил ударен и се е запалил нефтопреработвателният завод в Капотня. Повреди са получили и търговският център "Садовод“ и търговско-развлекателният комплекс "Мега Белая дача“. Засегнати са били също жилищни сгради в района Нови Котелники и град Жуковски, както и частни домове в няколко населени места около Москва.

Според властите в Московска област са ранени 17 души, включително две деца.

Редактор "Екип на Петел",

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