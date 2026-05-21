Кадър Россия 1

"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване". Това заяви най-известният руски водещ Владимир Соловьов, цитира Актуално.

"Ще ви кажа следното – когато бъдат унищожени тези терористи: Зеленски, Буданов, Щилерман (Денис Щилерман е основателят на украинската оръжейна компания Fire Point, създател на ракетата "Фламинго" и далекобойните дронове FP-2), няма значение какви паспорти имат, то следващите, които искат да влязат в бизнеса, ще се замислят много сериозно. И не ми казвайте, че не може да бъде направено – да напомня опита на Америка и Израел", добави Соловьов:

Думите на Соловьов дойдоха точно на седмата годишнина, откакто Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна.

Russian propagandist Solovyov called for the killing of Zelensky and Ukraine’s top leadership



Propagandist Solovyov said this would allegedly stop Ukrainian drone strikes on Russian territory.



“I’ll put it this way: once these terrorists are eliminated — Zelensky, Budanov,… https://t.co/Xx10ZQFsN6 pic.twitter.com/HCaczAqb7O — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

