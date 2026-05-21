Соловьов поиска в ефир Зеленски да бъде убит
Кадър Россия 1
"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване". Това заяви най-известният руски водещ Владимир Соловьов, цитира Актуално.
"Ще ви кажа следното – когато бъдат унищожени тези терористи: Зеленски, Буданов, Щилерман (Денис Щилерман е основателят на украинската оръжейна компания Fire Point, създател на ракетата "Фламинго" и далекобойните дронове FP-2), няма значение какви паспорти имат, то следващите, които искат да влязат в бизнеса, ще се замислят много сериозно. И не ми казвайте, че не може да бъде направено – да напомня опита на Америка и Израел", добави Соловьов:
Думите на Соловьов дойдоха точно на седмата годишнина, откакто Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна.
Russian propagandist Solovyov called for the killing of Zelensky and Ukraine’s top leadership— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026
Propagandist Solovyov said this would allegedly stop Ukrainian drone strikes on Russian territory.
“I’ll put it this way: once these terrorists are eliminated — Zelensky, Budanov,… https://t.co/Xx10ZQFsN6 pic.twitter.com/HCaczAqb7O
