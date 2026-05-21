Соловьов поиска в ефир Зеленски да бъде убит

21.05.2026 / 10:47 2

Кадър Россия 1

"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване". Това заяви най-известният руски водещ Владимир Соловьов, цитира Актуално.

"Ще ви кажа следното – когато бъдат унищожени тези терористи: Зеленски, Буданов, Щилерман (Денис Щилерман е основателят на украинската оръжейна компания Fire Point, създател на ракетата "Фламинго" и далекобойните дронове FP-2), няма значение какви паспорти имат, то следващите, които искат да влязат в бизнеса, ще се замислят много сериозно. И не ми казвайте, че не може да бъде направено – да напомня опита на Америка и Израел", добави Соловьов:

Думите на Соловьов дойдоха точно на седмата годишнина, откакто Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна.

Коментари
0
3
Rakita (преди 38 минути)
Рейтинг: 1534 | Одобрение: -891
Много ви се иска да се завърне подлогата педро путешенко,ама надали!
докога
1
3
Уйо (преди 50 минути)
Рейтинг: 53301 | Одобрение: 7006
Не се знае кой ще е следващия и няма ли да полилее Оркланд след това. Пък този и подобните му биологични единици трябва дабре да се оглеждат, че се видя украинските служби на какво са способни.

