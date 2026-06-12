SpaceX счупи всички рекорди на борсата, Мъск е първият трилионер в света

Кадър Ютуб

SpaceX на Илон Мъск официално осъществи най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята, след като продаде около 555,6 милиона акции по 135 долара за брой и набра 75 млрд. долара. Това оценява компанията на приблизително 1,77 трилиона долара и я нарежда сред най-скъпите дружества в света, предаде Новини.бг .

Новият рекорд надминава значително досегашния лидер Saudi Aramco, която при борсовия си дебют през 2019 г. набра над 29 млрд. долара.Мъск се доближава до границата от 1 трилион долараРекордното листване води и до рязко увеличение на богатството на Илон Мъск. Според изчисления на Bloomberg Billionaires Index нетното му състояние нараства с около 275 млрд. долара до близо 970 млрд. долара.

Делът му в SpaceX, заедно с опциите върху акции, се оценява на около 688 млрд. долара. Ако книжата поскъпнат след началото на борсовата търговия, Мъск може да стане първият човек в историята с лично богатство над 1 трилион долара.Допълнителен потенциал за растеж идва от възможността той да получи до 1,3 млрд. акции от клас Б при изпълнение на амбициозни цели, сред които пазарна оценка на SpaceX от 7,5 трилиона долара, изграждане на орбитални центрове за данни и създаване на постоянна човешка колония на Марс.

Огромна оценка въпреки загубитеВъпреки впечатляващата пазарна капитализация финансовите резултати на компанията все още не отразяват тези очаквания. През миналата година SpaceX отчете нетна загуба от близо 5 млрд. долара при приходи от 18,7 млрд. долара.Основна причина са мащабните инвестиции в разработката на ракетата Starship, която е в основата на бъдещите космически планове на компанията.Най-големият източник на приходи остава сателитната интернет услуга Starlink, генерирала около 11 млрд. долара приходи през миналата година.

Към края на март услугата има над 10 милиона потребители по света, а мрежата включва близо 9600 сателита.Залог на изкуствения интелект и пълен контрол за МъскРъководството на SpaceX вижда сериозни възможности и в сферата на изкуствения интелект. Сред дългосрочните идеи са изграждането на орбитални центрове за данни, които да обслужват AI приложения.

Въпреки излизането на борсата Илон Мъск ще запази пълния контрол над компанията чрез специален клас акции, които му осигуряват над 80% от правата на глас.Необичаен е и начинът, по който беше организирано предлагането. За разлика от повечето IPO-та, при които крайната цена се определя след сондиране на инвеститорския интерес, SpaceX предварително фиксира цената на 135 долара за акция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!