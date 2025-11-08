Спартак, какво се случва със защитата?

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Отборът на Спартак изигра втори безличен мач поред и закономерно записа втора загуба, този път от Септември с 1:4 в своя дом.

Обезпокояващото обаче не са толкова двете поредни поражения, колкото загубата на привлекателното лице, което отборът показваше до момента.

Необяснимо е и как е възможно в защитен аспект отборът да се срине, след като досега не беше получавал 6 гола в две срещи поред.

Говоря като отборна игра в защита, тъй като отнемането на топката от съперника и спирането на неговите атаки започват първо от нападателите и полузащитниците.

При всички случаи обаче не е сериозно Спартак да допуска такива леки попадения, като първите две от Септември, и особено първото.

Стряскащо е също, че липсват свежи хрумвания, идеи и креативност в средата на терена, и „соколите“ стават предсказуеми в опитите си да разчитат само Бернардо Коуто и Шанде да измислят нещо в предни позиции, за да създава отбора положения и да вкарва голове.

Като цяло пък последните два мача затвърдиха впечатлението, че на Спартак му трябват най-малко двама разиграващи халфове, които да умеят да правят играта при постепенно нападение и да разкъсват всяка сгъстена защита. Спартак има крещяща нужда и от централен нападател, който да бележи по-редовно, колкото и скъпо да струват таран с такъв профил.

Ако има обаче и нещо хубаво за Спартак в момента, то е, че битката за оцеляване е дълга, има много мачове и ще се разиграят много точки. Другото хубаво нещо е, че предстои пауза в шампионата, през която играчите ще имат възможност да си избистрят главите и да изчистят слабости в тренировките. Както и да опитат да си върнат страстта и прословутия спартаковски дух, който отсъстваше в Добрич и в петъчния ден във Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!