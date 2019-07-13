Спартак загуби с 0:1 от Черноморец в Балчик

Спартак загуби с 0:1 от Черноморец в контролна среща, играна в Балчик.

Единственият гол в двубоя падна през второто полувреме. Негов автор в 70-ата мин- стана новото попълнение на балчиклии Иван Михайлов. Двубоят бе равностоен, без много положения пред двете врати.

Това бе последният мач на варненци преди старта на новия сезон във Втора лига. Припомняме, че те гостуват на Нефтохимик в Созопол на 20 юли.

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