Спас Спасов за "Баба Алино": Цялата инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ

Кадър Нова Тв

Известен варненски журналист с перфектен коментар за незаконния град.

Трудно е да се изясни кой е най-виновен в тази ситуация. Тя е формулировка на това, което наричаме "завладяна държава". Всеки разговор завършва с многоточие, има нещо неказано. А то не мое да бъде казано, защото ще навреди на цялата вертикала на държавната власт. Това заяви журналистът Спас Спасов пред Нова телевизия, във връзка с казуса с изградените 104 постройки в местността "Баба Алино".

Местената власт във Варна не успява да бъде убедителна докрай в твърденият си, че е предприела всички действия, за да не се случи това, което се случи. Това може би е част от комуникационния проблем на ПП. Министерство на регионалното развитие и благоустройството има всички правомощия да се противопостави на такива случаи. Цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на МРРБ, добави Спасов.

Другата страна на проблема - всички тези незаконни постройки са снабдени с вода и електроенергия. Има довеждаща инфраструктура, която се оказа, че е незаконна. Неясно е как е станало това, а то е в правомощията на МРРБ. Те могат да спрат изграждането на подобна инфраструктура. Вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местената администрация, каза още Спас Спасов, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!