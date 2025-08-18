Спасители и туристи стигнаха почти до бой заради червен флаг

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Изключително арогантно поведение и никакво зачитане на флаговете и спасителите - за това съобщи концесионер на плаж по Южното Черноморие по Нова телевизия. Той разкри, че само вчера е имало 2 такива случая, при които агресията е стигнала почти до физическа саморазправа.

„Запомнете го! Червен флаг значи забранено. Съболезнования на близките на тези, които са изгубили живота си в морето, но хората трябва да се научат да спазват правилата”, коментира емоционално концесионерът.

Инструкторът на спасители Весил Алексиев коментира, че колкото и да се обяснява и говори, туристите не се съобразяват с указанията. Те все се оправдават, че влизат при червен флаг в морето само за малко, само до шамандурата и т.н., което създава много главоболия. Спасителите все пак правят нещо като импровизиран басейн, защото разбират нуждата на хората да се разхладят във водата. Тази зона е с дълбочина само до кръста, обясни спасителят.

