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Спасяват шофьор с джип "Мерцедес" в подлеза "Шипка" във Варна

22.07.2026 / 16:11 0

Кадър И. Пехливанова, Нова тв

Тежко е положението във Варна. 

Наводнени са много улици, образуваха се сериозни задръствания

Пороен дъжд се излива във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.

Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.

С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя. 

 


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