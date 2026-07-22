Спасяват шофьор с джип "Мерцедес" в подлеза "Шипка" във Варна

Кадър И. Пехливанова, Нова тв

Тежко е положението във Варна.

Наводнени са много улици, образуваха се сериозни задръствания

Пороен дъжд се излива във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.

Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.

С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.