Спасяват шофьор с джип "Мерцедес" в подлеза "Шипка" във Варна
22.07.2026 / 16:11 0
Кадър И. Пехливанова, Нова тв
Тежко е положението във Варна.
Наводнени са много улици, образуваха се сериозни задръствания
Пороен дъжд се излива във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.
Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.
С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.