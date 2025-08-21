Специалист по парасейлинг: Преди 8 години предложихме регламент

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Преди осем години предложихме на държавните институции да актуализират наредбата, която регламентира парасейлинга , това каза специалистът по тази атракция Радостин Мавродинов по Нова телевизия. Той разказа, че хората, занимаващи се тогава с тази дейност в България, се събрали и решили да се самообразоват. Те ползвали инструкциите от САЩ, Испания и други държави, в които има конкретни изисквания, правила и стандарти.

„Направихме работна среща с Морска администрация и министерството на туризма и бяхме подготвили презентация. Това, което последва, е нова работна среща”, разказа Мавродинов.

Според него преди всичко трябва да бъде актуализирана наредбата за водните атракции. Той призова държавата да се свърже със специалистите по парасейлинг, когато пише новото законодателство по темата.

