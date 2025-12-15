Специалисти: Туристическият сезон във Варна е пред провал

Петел

Варненският туристически сектор е изправен пред сериозно предизвикателство – прекратяването на полетите на Electra Airways до България. Компанията е осигурявала близо 40% от туристите от Германия към Варна, а това поставя въпросителни пред целия летен сезон.

Туристическият сезон е застрашен, подчерта в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.

Немският пазар ни е много ценен и важен – това е вторият пазар след румънския по мащабност за Българското Черноморие. Това са туристи, които не стоят само по хотелите, те запълват периферията на сезона. Не можем да разчитаме само на румънския пазар.

Според Юлиан Бонев, член на Управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции, по този начин се получава дупка, в която няма транспортна свързаност. Тази транспортна достъпност се прекъсва, а когато туристите не могат да дойдат до България, те ще изберат други дестинации, прогнозира специалистът.

Германският турист е много чувствителен към цената, а цената на българския пазар се вдига. В същото време качеството пада, а това е една от причините да стигнем до тази ситуация.

Какво наложи това рязко и в последния момент прекъсване, попита от своя страна Павлин Косев.

Според специалистите ударите по туризма следват един след труг – след ковид и войната в Украйна, това е пореден проблем, пред който трябва да се изправим, катеgорични са Косев и Бонев. Удар, който трудно ще се понесе, ако спешно не предприемем мерки, коментираха още те.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!