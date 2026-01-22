Спор между политолози: Кой гарантира честността на вота?

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Политолозите Цветанка Андреева и Ружа Смилова влязоха в спор по Нова нюз за това кой трябва да гарантира честността на изборите. Партиите правят изборите, не прокуратурата и МВР, това заяви Андреева и подчерта, че политическите сили осигуряват членовете на изборните комисии и тяхна отговорност е да убедят избирателите да гласуват.

Според Смилова обаче партиите могат само да подават сигнали за нарушения, а институциите са тези, които трябва да ги разкриват и наказват. Ако няма излежани ефективни присъди за изборни нарушения, няма как да се повиши доверието в честността на вота, заяви тя.

Цветанка Андреева отвърна, че този превес на институциите стига дотам, че партии настояват за „техен” шеф на МВР по време на избори, като дори посочват конкретни имена.

Ружа Смилова каза също, че ако партиите наложат нови промени и нов начин на гласуване, това ще отблъсне избирателите, но може би това е и целта. Тя обясни, че отиващото си мнозинство често се е опитвало да промени закона така, че да вземе предимство на следващите избори, но това често се обръща срещу тях самите.

