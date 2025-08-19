Срещата на върха на НАТО ще е в Анкара

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви днес, че Срещата на върха на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс Бештепе в Анкара, Турция.

При обявяването на мястото на провеждане на срещата Рюте заяви:

„Искам да благодаря на Турция за домакинството на тази важна среща. Турция е силен съюзник в НАТО от повече от 70 години, като прави неоценим принос в нашата споделена сигурност. На следващата си среща лидерите (на страните членки) ще продължат да правят НАТО по-силен, по-справедлив и по-боеспособен съюз, готов да отговори на предизвикателствата, решаващи за нашата сигурност“.

Това ще бъде второто турско домакинство на Среща на върха на НАТО след тази в Истанбул през 2004 г. , предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!