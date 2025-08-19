реклама

Срещата на върха на НАТО ще е в Анкара

19.08.2025 / 20:36 1

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви днес, че Срещата на върха на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс Бештепе в Анкара, Турция.

При обявяването на мястото на провеждане на срещата Рюте заяви:

„Искам да благодаря на Турция за домакинството на тази важна среща. Турция е силен съюзник в НАТО от повече от 70 години, като прави неоценим принос в нашата споделена сигурност. На следващата си среща лидерите (на страните членки) ще продължат да правят НАТО по-силен, по-справедлив и по-боеспособен съюз, готов да отговори на предизвикателствата, решаващи за нашата сигурност“.

Това ще бъде второто турско домакинство на Среща на върха на НАТО след тази в Истанбул през 2004 г.  , предаде БТА.

 

0
0
Dooobre!!! (преди 39 минути)
Рейтинг: 19997 | Одобрение: 7072
Е че то ей го къде е " 7 и 8 юли". :devil:   Има-няма една година. Дотогва я камилата, я камиларя! 
Да живей България!

