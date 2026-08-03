Срив на националната електропреносна мрежа потопи Куба в мрак

Пиксабей

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак.

В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и Фейсбук.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Редактор "Екип на Петел",

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