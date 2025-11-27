Стълб от тролейбусната мрежа пропадна в изкоп във варненския кв. "Аспарухово"

Снимки: Община Варна

Разпоредено е спешно укрепване на строителния изкоп и възстановяване на тротоарната настилка на ул. „Народни будители“ в квартал „Аспарухово“ във Варна, където вчера вечерта стоманен стълб от контактната мрежа на тролейбусния автотранспорт е пропаднал в дъното на изкопа. За това докладва районният кмет Ивайло Маринов на изпълняващият функциите кмет на Варна Снежана Апостолова.

От районното кметство информират, че при направената на място проверка е установено следното: поради проявена небрежност при извършване на изкопни работи по изграждането на строеж „Многофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване – гаражи и подземно застрояване“ на бул. „Народни будители“ №41 в квартал „Аспарухово“, извършвани от изпълнителя на строително-монтажните работи „ВОЛК СТРОЙ“ ООД и по негова вина, вследствие подкопаване на бетоновия фундамент на стълба, същият е пропаднал в дъното на изкопа. Мястото е обезопасено на този етап със сигнални конуси и лента.

Движението на тролейбусите няма да бъде преустановявано потвърдиха от „Градски транспорт“ ЕАД. По техни данни, стълбът е разкачен от захранващите проводници на контактната мрежа, които по първоначални данни не са прекъснати или увредени.

В момента тротоарът пред строителния обект е негоден за преминаване от пешеходци, тъй като е пропаднала част от тротоарната настилка пред входа на обекта. Изпълнителят е поел устно ангажимент да го възстанови, както и да предприеме необходимите и действия по отстраняването на стълба от изкопа на строежа и транспортирането му до посочено от „Градски транспорт“ място.

При проверката е установено още, че изкопът по границата с ул. „Народни будители“ не е укрепен по никакъв начин, тъй като стоманобетонните стени под кота нула, част от конструкцията на сграда, все още не са изградени, а други мерки не са предписани и предприети, допълват от районната администрация.

На място не са положени трайни геодезически знаци, които да обозначават трасировката на имота и по които да се съди в обхвата на кой конкретен имот попада стълбът. За случая ще бъде сигнализирана и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). За допуснатите нарушения ще бъдат наложени санкции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!