Стана майка на 54 години за втори път

Кадър БТВ

Попфолк звездата Камелия поднесе неочаквана и много приятна изненада на днешния празничен 22 септември. Огън момичето на поп фолка стана майка за втори път - на момиченце, предаде Блиц.

"Днес на този хубав празник,искам да ви споделя,че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ Бъди здрава и щастлива. Обичаме те", написа фолкдивата в социалните мрежи.

Припомняме, че изпълнителката на "Луда по тебе" стана майка за първи път навръх Великден през 2023 година. Тогава тя сподели в профила: "Това е най-великият Великден, защото вече имаме бебе."

Сега към семейството ѝ се е присъединило още едно дете, а новината предизвика вълна от поздравления и топли пожелания за здраве и щастие.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!