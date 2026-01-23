Станка Златева: Искат ми оставката, тъй като не съм удобна

Редактор: Недко Петров

Шефът на федерацията по борба не е притеснен след поредните призиви към него да напусне поста. Този път оставката на Станка Златева бе поискана след скандала на държавното в Сливен, където борец изрита съдийската маса и след това получи юмрук в лицето от съдийка.

Още преди да започна ми я искаха. Явно не съм удобна на много хора, явно нещата вървят в правилната посока и това дразни всички. Аз съм си свършила нещата както трябва и нямам притеснение, каза Станка.

Тя направи и коментар за грозните сцени на тепиха в града под Сините камъни.

Винаги има силни емоции, не се е случило за първи път, и в други държави се е случило. Знаете, че и миналата година в Пловдив имаше такава ситуация. Спортист налетя на съдия, събори го и го риташе. По предната година мой състезател в емоцията си ритна съдия, после беше наказан и вече виждате, че го няма като състезател, заяви Златева.

Случват се емоции, хората правят грешки, не виждам нещо толкова драматично. Федерацията работи, за да няма спекулации, но мисля, че нещата се нагнетяват умишлено. Как да кажа, има сякаш някаква омраза, заяви още по БНТ Станка Златева.

