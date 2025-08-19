реклама

Становище на здравното министерство за трагедията в Несебър

19.08.2025 / 14:49 1

кадър Нова тв

Министерството на здравеопазването разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства във връзка с инцидента с починалото дете в Несебър, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е била с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, категорични са от здравното ведомство. 

В момента тече проверка за своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.

"Министерството на здравеопазването изразява съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след инцидент в Несебър", се посочва още в съобщението от МЗ, предаде Дарик. 

 

Серж (преди 22 минути)
Абе...Каквато и реанимационна апаратура да имаш...Падане от 50 метра си е падане от 50 метра...:wassat:

