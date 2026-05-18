Стармър: Няма да подам оставка

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че времето му като лидер на страната не е изтекло и че няма да подава оставка, както и няма да насрочи период за оттеглянето си от поста, предаде Ройтерс.

След тежкото поражение на местните избори за Лейбъристката партия, чийто лидер е Стармър, в британското правителство заваляха оставки, последната от които бе на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, пише БТА.

Стармър бе призован да насрочи оттеглянето си от страна на редица водещи членове на правителството, включително от вицепремиера Дейвид Лами, както и от министърките на вътрешните и на външните работи - Шабана Махмуд и Ивет Купър, отбелязва Ройтерс.

Междувременно неговата Лейбъристка партия позволи на кмета на Манчестър Анди Бърнам да се кандидатира за депутат на частичните избори, което би му разчистило пътя към лидерското място на партията на мястото на Стармър.

