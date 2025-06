Става на 53

Andrew Horovitz, Уикипедия

Уентуърт Ърл Милър III (на английски: Wentworth Earl Miller III) е американси актьор и сценарист. Става изключително популярен с ролята си на Майкъл Скофийлд в хитовия сериал на „Fox Broadcasting Company“, „Бягство от затвора“.

Ранни години

Уентуърт Милър е роден на 2 юни 1972 г. в Англия. Бащата на Милър има афроамерикански, ямайски, английски, германски и еврейски корени[1], а майка му – русински, френски, холандски, сирийски и ливански произход. Уентуърт е роден в Чипинг Нортън, Оксфордшър, Англия, където неговият баща е учил.

Милър има две сестри, като и двете практикуват право[4]. Семейството им се мести в Парк Слоуп, Бруклин, Ню Йорк, когато Уентуърт е на една година. Първите три гимназиални години, Милър прекарва в гимназията „Мидуд“ в Бруклин, където неговите приятели го наричат „Стинки“ или „смрадливкото“[5]. След това, той се мести в гимназията Quaker Valley в Сеуикли, близо до Питсбърг, където завършва през 1990 година. През 1995 година той се дипломира в Принстънския университет със специалност Английска литература. По време на престоя си там, той участва в актьорска трупа. След това се отправя към Лос Анджелис, Калифорния, преследвайки актьорска кариера. Години наред той се занимава с работа зад кулисите, преди да се посвети сериозно на явяването на прослушвания.

Първата роля на Милър е тази на чувствителния и самовглъбен Дейвид в мини сериите на АВС, „Динотопия“. В следващите няколко години, той изпълнява гостуващи роли в различни сериали като „Бъфи, убийцата на вампири“, „Спешно отделение“ и „Фаворитки“. След като участва с малки роли в тези телевизионни сериали, Уентуърт играе в „Скрити белези“, изпълнявайки героя на Антъни Хопкинс, като млад. Филмът е режисиран от Робърт Бентън и разглежда въпроси за раса, клас и идентичност. Хопкинс е в ролята на професор в колеж, борещ се да скрие невероятна тайна, а Милър играе същия персонаж в младите му години. Впоследствие Уентуърт се появява във филма „Подземен свят“, играейки ролята на д-р Адам Локууд. След това изпълнява гостуващи роли в „Джоун“ и „Шепот от отвъдното“ (пилотният епизод на сериала) преди да се присъедини към екипа на „Бягство от затвора“. В България сериалът се излъчва по Нова телевизия.

През 2005 г., Милър получава ролята на Майкъл Скофийлд в телевизионната драма на Фокс Нетуъркс, „Бягство от затвора“. Участието му в този сериал му печели номинация за Златен глобус за Най-добър актьор в драматичен сериал[6]. Общата му печалба от хитовия сериал е в размер на 10 млн. долара.

Също така през 2005 г. Милър се появява в клиповете на Марая Кери – It's Like That и We Belong Together. И двата клипа са режисирани от Брет Ратнър, който режисира и пилотния епизод на „Бягство от затвора“. Според изказване на Брет Ратнър, Милър се явява на прослушване за ролята на Супермен, докато проектът „Супермен се завръща“ е все още под неговия режисьорски контрол.

Уентуърт Милър израства в семейство на чернокож баща и бяла майка, които носят в себе си смесица от много други раси.

След като се насочва към киното, Уентуърт играе малки роли в популярни сериали. С участието си в „Бягство от затвора“, той веднага става един от най-желаните актьори в Холивуд. По време на пробните снимки на филма, всички от екипа моментално решават, че той е най-добрият избор за ролята на инженера Майкъл Скофийлд. Уентуърт Милър признава, че няма нищо общо с героя си – не е толкова издръжлив, смел, изобретателен и упорит.

През август 2013 г. в писмо до организаторите на Санктпетербургския филмов фестивал, Милър разкрива, че е гей и отказва участие във фестивала заради приетите същата година закони в Руската федерация, ограничаващи свободното публично слово, представящо ЛГБТ хората по позитивен начин

