Стела Николова: Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора
Булфото
Стела Николова съобщи вест за случващото се с кмета на Варна.
Ето какво казва тя:
Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора, за да не може да подписва документи и така да управлява Варна.
Без да е отстранен по законов ред, прокуратурата го отстранява от поста му де факто.
Очевидно не им стиска да внесат искане в съда за отстраняването му и го правят по "втория" начин.
Европейският съд по правата на човека ще се диви на изпълненията на нашата праСОВЪДна система.
Нямате дъно"
После добави:
Кметът Коцев вече има обвинителен акт. Следствието приключи и той не може да повлияе на разследването, но вместо да му бъде променена мярката за задържане, той е преместен в затвора, което било обичайната практика, за това за днес Варна има и.ф. кмет Снежана Апостолова.
В бюджета на държавата за Варна няма почти нищо.
Случайност?
Не мисля!
Както софиянци трябваше да са наказани, че са избрали Терзиев/ по Борисов/ , така наказват и варненци, защото си искат обратно властта да нахранят техните фирми и да разпределят баницата.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!