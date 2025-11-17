Стела Николова: Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора

Булфото

Стела Николова съобщи вест за случващото се с кмета на Варна.

Ето какво казва тя:

Благомир Коцев е преместен от ареста в затвора, за да не може да подписва документи и така да управлява Варна.

Без да е отстранен по законов ред, прокуратурата го отстранява от поста му де факто.

Очевидно не им стиска да внесат искане в съда за отстраняването му и го правят по "втория" начин.

Европейският съд по правата на човека ще се диви на изпълненията на нашата праСОВЪДна система.

Нямате дъно"

После добави:

Кметът Коцев вече има обвинителен акт. Следствието приключи и той не може да повлияе на разследването, но вместо да му бъде променена мярката за задържане, той е преместен в затвора, което било обичайната практика, за това за днес Варна има и.ф. кмет Снежана Апостолова.

В бюджета на държавата за Варна няма почти нищо.

Случайност?

Не мисля!

Както софиянци трябваше да са наказани, че са избрали Терзиев/ по Борисов/ , така наказват и варненци, защото си искат обратно властта да нахранят техните фирми и да разпределят баницата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!