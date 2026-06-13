Стела Николова за Баба Алино: Нито един банков служител няма да повярва, че изповядана сделка пред нотариус, може да бъде незаконна

Снимка: Булфото

Първият сигнал, по който прокуратурата във Варна започва да работи във връзка с Баба Алино, касае проверката на Североизточното горско предприятие от 27 октомври, 2023 година, два дни преди местните избори.

Предоставените на варненския депутат от „Демократична България“ Стела Николова снимки от проверката показват, че освен изсечена гора, в района е започнато строителство.

В обзорното предаване на Радио Варна „Позиция“ тя изрази учудване, че по този сигнал, две години няма резултати: „Ясно е, че институциите не са обменяли информация във връзка с този казус. Например Инспекцията по труда също е правила проверки. Има наложени глоби. Над 20 човека са открити там без трудови договори. Инспекцията по труда можеше да сигнализира НАП, а приходната агенция – полицията. Но нито една институция не се е сетила да сигнализира на друга институция“.

Стела Николова добави, че незаконното селище е нямало да се случи, ако не са били удостоверенията за търпимост и съдействието на човек от кадъстъра. „Няма как да обвиняваме тези които са сключили сделките, тъй като са им предоставени нотариален акт, скица и данъчна оценка. Нито един банков служител няма да повярва, че изповядана сделка пред нотариус, може да бъде незаконна“, допълни варненският депутат.

Тя подчерта: „Отговорността за Баба Алино е комплексна. Там са замесени много институции. Относно събарянето на постройките, то може да се случи сигурно след десетилетия, защото делата, които ще се водят от собствениците на тези имоти, ще бъдат много дълги и много сложни. В този казус прави впечатление особената арогантност, с която от корпорация КУБ са извършили всичко това. То няма как да се случи без помощта на български юристи и експерти. Тази корпорация е разчитала на огромен чадър от всички институции и подкрепа от високо ниво“.

По повод мерките на управляващите за ограничаване на дефицита, Стела Николова коментира: „Трябва да затегнем колените, но да го направим умно. Не просто да кажем, че ще намалим парите за култура или ще орежем бройките на работещите в библиотеките. Има достатъчно резерви, като многото заплати, които се изплащат при пенсиониране в някои държавни структури или заплатите в бордовете на държавни предприятия и много други“.

Редактор "Екип на Петел",

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