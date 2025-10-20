Стилияна Николова блесна в „На кафе”

кадри Нова телевизия

Шампионката по художествена гимнастика Стилияна Николова направи гостуване в „На кафе”, което вероятно ще влезе в „златния фонд” на предаването. Обявената за „Жена на годината” в категория „Спорт” дойде в студиото с треньорката си Валентина Иванова и двете разказа изключително интересни неща за състезанията, тренировките и живота извън тях.

Стилияна говори за детството си в Египет и първите си стъпки в гимнастиката. За България в детството си спомня, че са дошли тук по време на египетската революция от 2011-2012 година.

Тогава тя за пръв път видяла сняг.

„Само замерях другите със сняг, не знаех изобщо какво става”, призна Николова, която тогава била на 6.

Едно от най-интересните неща, който разказаха дуетът треньорка и състезателка, беше за конкуренцията и атмосферата на големи международни състезания.

„Цари добра атмосфера, говорим си с другите треньори. Като излязат оценките, се поглеждаме и се питаме какво стана. Понякога отговорът е „Не питай”, има и такива моменти”, разказа Валентина Иванова. Тя сподели, че на Олимпиадата, когато Стилияна Николова не се представи по най-добрия начин, за всички в залата е било много тъжно и дори конкурентките са проявили съчувствие към нея.

„Може да сме конкурентки, но извън залата сме приятелки”, сподели Стилияна. Тя разкри също, че в свободното си време предпочита да е сред природата или да чете мотивационни книги. Готвенето също е сред любимите ѝ занимания. В края на интервюто шампионката направи и демонстрация на уменията си с лента.

