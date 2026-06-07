Стоичков: С огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако

Снимка: Булфото

Футболната икона на България Христо Стоичков отправи поздравления към Никола Цолов, който днес постигна своята трета победа за сезона във Формула 2, съобщава Bulgaria On Air.

Цолов спечели впечатляваща победа в основното състезание в Монако, с което се върна в битката в челото на шампионата във Формула 2.

След оспорвана борба с лидера Рафаел Камара, бразилецът допусна грешка след спирането си в бокса, което позволи на Цолов да излезе напред.

Ето и пълния текст на съобщението на Стоичков:

"7 юни - славна дата на българския спорт! Знаете ли от кого трепери Германия? От българските лъвове!

Никога няма да забравя онзи дъжд над "Васил Левски"! И с 3:0 да ни бяха повели, пак щяхме да ги бием!

Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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