Стотици мотористи блокират ключови участъци във Варна

Снимка: Petel.bg, архив

Стотици мотористи ще се включат в протестната акция във Варна, в подкрепа на националния протест срещу поскъпването на застраховка "Гражданска отговорност". Около 300 организирани и близо 500 неорганизирани мотоциклетисти ще изразят несъгласието си по ключови булеварди и улици във Варна.

След събирането в 18 ч. на бившата Циркова площадка, те ще се разделят на две колони, едната от които ще се движи с маршрут: бул. "Васил Левски" - бул. "Владислав Варненчик" - бул. „Христо Ботев“ - АМ „Черно море“ - разклона за „Крушките“. Вторият лъч протестиращи ще преминат през бул. „Христо Смирненски“ - бул. „Сливница“ - бул. „Владислав Варненчик“ - изхода на автомагистрала „Хемус“.

"Очаквайте големи задръствания, не искахме да се стига дотук, но няма как. След проверката на Комисията по финансов надзор беше направено изчислението, че поскъпването на застраховката е с 5-10%. Това е пълна пародия! Завишението е минимум 70%, в момента най-евтината застраховка е 115 евро за цяла година", каза за Радио Варна Димитър Лазаров-Джако, председател на клуб "Диви деца".

Нови протести ще има, докато не се вземат мерки, каза още той. Мотористите настояват и за обезщетение на всички, които са заплатили вече завишените застраховки Гражданска отговорност. Парите са взети вече, това не е нормално, категоричен е Лазаров.

