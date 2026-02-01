реклама

Стрелба в Луизиана, има поне шестима ранени

01.02.2026 / 01:00 1

снимка: Пиксабей

Петима възрастни и едно дете бяха ранени при стрелба по време на парад Марди Гра в Клинтън, Луизиана, съобщава New York Post, позовавайки се на местните власти.

Стрелбата е станала на 31 януари близо до съдебната палата на енория Ийст Фелисиана. Според изданието шестима души са ранени, срд които и дете, което е в критично състояние, допълва Фокус. 

Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. В момента органите на реда издирват превозното средство, за което се смята, че е участвало в стрелбата.

Местен жител заяви пред WBRZ 2, че парадът Марди Гра е бил отменен след стрелбата. Според станцията на всички участници в парада е било позволено да напуснат района.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 45 минути)
Рейтинг: 178098 | Одобрение: 19023
Путин е виновен!!!;)УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама