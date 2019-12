Стрелба в Северна Каролина. Има убити

Снимка: "Туитър"

Двама души са убити и двама са ранени при стрелба в сграда на служба за обществено благоустройство в американския град Уинстън-Сейлъм, щата Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Novini.bg.

Агенцията се позовава на представители на градските власти.

Няма подробности за случилото се.

Съобщава се, че ситуацията е овладяна.

