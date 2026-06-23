Стрелба в "Столипиново": Две фамилии влязоха във война

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Истински екшън се е разиграл в неделния ден в пловдивския квартал „Столипиново”. Стара вражда между две местни фамилии е ескалирала в масово сбиване, информират от пресцентъра на МВР в Пловдив. Наложила се е спешната намеса на екипи от Шесто РУ, които са се отзовали на сигнал за разрастващ се конфликт между съседи, предаде Трафик нюз.

Според официалната информация, в разгара на физическата саморазправа един от участниците е извадил газов пистолет и е произвел изстрели във въздуха, което допълнително е нагнетило напрежението в района. Благодарение на професионалната намеса на униформените, конфликтът е бил овладян навреме и физическата разправа е прекратена, без да се стигне до пострадали граждани.

Полицията е предприела незабавни арести на място. В районното управление е отведен мъжът, който е стрелял с газовото оръжие, като самият пистолет е иззет от органите на реда. Зад решетките са попаднали и други двама души, които са проявили агресия, чупейки прозорците на къща, намираща се в непосредствена близост до мястото на сблъсъка.

По случая вече е образувано досъдебно производство за хулиганска проява по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по документирането на инцидента и установяването на всички участници в него продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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