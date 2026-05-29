Строежите в "Баба Алино" край Варна: Фирмата строител ще даде повече яснота за сградите
Кадър bTV
Продължава търсенето на отговор на въпросът чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край "Златни пясъци" и законни ли са постройките.
Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите, съобщава bTV.
Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев.
Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.
Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.
От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.
От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.
