Строежите в "Баба Алино" край Варна: Фирмата строител ще даде повече яснота за сградите

29.05.2026 / 08:20 0

Продължава търсенето на отговор на въпросът чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край "Златни пясъци" и законни ли са постройките.

Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите, съобщава bTV.

Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев.

Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.

От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.

уйчо (преди 12 секунди)
Рейтинг: 130973 | Одобрение: 8508
Яснота ще има, ако кажат кой взе парите и не свърши работа. Ама рано или късно ще се разбере, да не е посмъртно само, че работата сериозна.

