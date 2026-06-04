Строго секретно: Забраниха достъпа до доклада на ДАНС за КУБ

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Бившият главен прокурор Борислав Сарафов е бил информиран от ДАНС за дейността на корпорация КУБ във Варна още през 2025 година, включително за позицията на варненските агенти от спецслужбата, че има данни за извършени престъпления. Това разкриха пред Mediapool източници, запознати със секретния доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" за варненската афера.

Това е и една от формалните причини ДАНС да промени първоначалното си решение за изгонването на босовете на КУБ Олег Невзоров и Джони Чатадзе.

При наличие на съмнения за извършено престъпление се предполага, че местната полиция и прокуратура ще вземат мерки, а не заподозрените да бъдат гонени от страната под предлог, че представляват опасност за националната сигурност.

В същото време обаче отмяната на решението на ДАНС и липсата на мерки от прокуратурата водят до задълбочаване на аферата и продажба на множество имоти, построени въз основа на съмнителни документи.

"Проблемът в тази афера е, че нито една от отговорните институции не се е намесила тогава, когато е узнала и е трябвало да действа", разказват източниците на Mediapool.

Самият доклад на ДАНС е от 3-4 страници. В него са описани детайлно всички действия и разкрития на варненския клон на спецслужбата по случая "КУБ".

Източниците на Mediapool твърдят, че в доклада са описани повечето обстоятелства, които станаха публично известни сега, година по-късно, след като гръмна скандалът.

Преди няколко дни кметът на Варна Благомир Коцев заяви пред Mediapool, че още през пролетта на 2025 г. е предал на ДАНС цялата информация за проектите на КУБ в града. Малко след това Коцев беше арестуван по съвсем друго обвинение

Той твърди, че местната прокуратура е образувала производства още през 2024 г., но те явно са били сложени на трупчета.

На този фон парламентарен служител по сигурността на информацията е забранил в четвъртък достъпа на депутати до доклада на ДАНС за дейността на украинската корпорация КУБ в региона на Варна, научи Mediapool.

Отказът да бъде предоставена информацията е изпратен до депутатите Стела Николова ("Демократична България") и Коста Стоянов ("Възраждане"), които са единствените народни представители, поискали документа.

Докладът на ДАНС представлява класифицирана информация с гриф "Поверително" и се съхранява в регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание.

Докладът, изготвен миналата година е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента и премиера – съответно Наталия Киселова, Румен Радев и Росен Желязков.

Служителят по сигурността на информацията твърди, че докладът може да бъде предоставен за запознаване на депутатите само след решение на ресорната комисия или след гласуване в пленарна зала.

Основната причина ДАНС да внесе доклада в секретното деловодство е, че от него стават ясни имената и длъжностите на всички служители от варненския й офис. Разгласяването им потенциално може да ги застраши – риск, който може да се избегне чрез редактиране на документа.

Още в https://www.mediapool.bg/sarafov-e-bil-informiran-ot-dans-za-deinostta-na-kub-vav-varna-news384068.html

Редактор "Екип на Петел",

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