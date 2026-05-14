Строителен предприемач: Разграничавам се от Дара и нейната песен в Евровизия! Пълен провал
Кадър БТВ
Строителният предприемач Пламен Мирянов се разграничи от Дара.
Ето какво пише той във Фейсбук:
"РАЗГРАНИЧАВАМ СЕ
от участието на Дара и нейната песен в Евровизия!
#I'm Not Bangaranga
БезДарната песен на Дара е пълен провал, израз на огромна творческа немощ и опетняване на името на нашата държава!
Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на Евровизия, че тя е “ангел и демон, психарка и хаос” чрез лозунг от джамайските езически племена, и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?!
Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!"
