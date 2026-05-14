Строителен предприемач: Разграничавам се от Дара и нейната песен в Евровизия! Пълен провал

Кадър БТВ

Строителният предприемач Пламен Мирянов се разграничи от Дара.

Ето какво пише той във Фейсбук:

"РАЗГРАНИЧАВАМ СЕ

от участието на Дара и нейната песен в Евровизия!

#I'm Not Bangaranga

БезДарната песен на Дара е пълен провал, израз на огромна творческа немощ и опетняване на името на нашата държава!

Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на Евровизия, че тя е “ангел и демон, психарка и хаос” чрез лозунг от джамайските езически племена, и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?!

Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!"

