Стяга сватба

Водещият култовото предаване "Съдебен спор“ Жоро Игнатов се сдоби с втори папагал. С второто пернато шарените птички, господари в дома му, станаха два. С днешна дата лицето на Нова тв ще вдига папагалска сватба и ще очаква потомство във вид на яйчица от красивите папагали.



Първият му домашен любимец спеше в леглото на журналиста, точно под мишницата му и сега се очаква, че и вторият също ще дели леглото на топправиста.

