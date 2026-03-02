Светослав Бенчев: Към момента няма проблем за снабдяването на "Лукойл"

Булфото/Петел

Към момента можем да отбележим, че има леко поскъпване на бензина и дизела с около 1%, което се дължи изцяло на факта, че курсът на суровия петрол в последния месец се е покачил с около 7-8%.

Това заяви в ефира на БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

"Какво ще стане оттук насетне, зависи изцяло от това как ще се развият нещата около конфликта в Иран. Трябва да видим дали ще бъде затворен Ормузкият проток, практически той е затворен и в момента. Към момента виждаме, че корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават. От там минава около 20% от световното потребление на суров петрол, което не е никак малко, и около половината може да бъде компенсирано през тръбопроводи. По отношение на природния газ (около 20% от световната търговия на газ преминава от там) ситуацията също е тревожна, защото количествата, които минават от там, няма откъде да бъдат компенсирани. Важно е колко време този конфликт ще продължи. Ако той наистина продължи около 4 седмици, това наистина може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

Никой не знае дали тръбопроводите ще бъдат засегнати, отбеляза Бенчев и припомни, че те са направени, за да заобикалят този пролив и количествата да може да отиват директно в Средиземно море и от там да бъдат товарени.

"Възможно е, разбира се, иранските военни да ударят и тях, което би затруднило доста положението в световен мащаб", не изключи той.

Според него обещаното от ОПЕК повишаване на добива с около 200 хил. барела дневно няма да е достатъчно, особено ако конфликтът се задълбочи.

"Има известни съмнения с колко те можеха да повишат този добив, защото като изключим Саудитска Арабия, която е държавата, която наистина може да го направи, може би до известна степен и Русия, всички останали нямат капацитета да предложат допълнителни количества на пазара. Но все пак аз лично смятам, че по-скоро в случая от интерес беше направено - точно тези 200 хил., а не толкова от липсата на капацитет да се повдигне добива".

По думите на Светослав Бенчев поне към настоящия момент проблеми за снабдяването на рафинерията на "Лукойл" в България няма:

"Към момента всичко е тихо и спокойно".

Относно запасите в страната той увери:

"Запасите са в наличност - дали в страната една част от тях, дали в Европейския съюз, както е позволено по директива, но нещата са осигурени и са под контрол. Че липсват някакви количества от резерва - да, но в крайна сметка те са такива, че могат да бъдат компенсирани".

Около 10-14 дни трябва да се задържи висока цена, за да се отрази това на колонката, поясни още Бенчев и добави:

"Дали това ще стане, ще видим. По отношение на природния газ този проблем с липсата на доставки евентуален, който може да има, ще се комбинира с това, че в последните седмици наблюдавам, че заради студовете, които имаше, цената тръгна нагоре. Тоест това, което може да очакваме там, е допълнително повишение на цената по отношение на компенсацията, липса на доставки, но до какви стойности ще стигнем - аз и за двете не искам да спекулирам. Да не спекулираме с някакви стойности, но виждате по отношение на тези 6-7 долара, които имахме в рамките на месец, повишението е с около 1-2 до 3 цента на колонката".

По думите му при около 8-9% поскъпване на суровия петрол имаме около 1% поскъпване на бензина и 1,5% на дизела.

