реклама

Светослав Бенчев: Към момента няма проблем за снабдяването на "Лукойл"

02.03.2026 / 10:22 1

Булфото/Петел

Към момента можем да отбележим, че има леко поскъпване на бензина и дизела с около 1%, което се дължи изцяло на факта, че курсът на суровия петрол в последния месец се е покачил с около 7-8%.

Това заяви в ефира на БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

"Какво ще стане оттук насетне, зависи изцяло от това как ще се развият нещата около конфликта в Иран. Трябва да видим дали ще бъде затворен Ормузкият проток, практически той е затворен и в момента. Към момента виждаме, че корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават. От там минава около 20% от световното потребление на суров петрол, което не е никак малко, и около половината може да бъде компенсирано през тръбопроводи. По отношение на природния газ (около 20% от световната търговия на газ преминава от там) ситуацията също е тревожна, защото количествата, които минават от там, няма откъде да бъдат компенсирани. Важно е колко време този конфликт ще продължи. Ако той наистина продължи около 4 седмици, това наистина може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

Никой не знае дали тръбопроводите ще бъдат засегнати, отбеляза Бенчев и припомни, че те са направени, за да заобикалят този пролив и количествата да може да отиват директно в Средиземно море и от там да бъдат товарени.

"Възможно е, разбира се, иранските военни да ударят и тях, което би затруднило доста положението в световен мащаб", не изключи той.

Според него обещаното от ОПЕК повишаване на добива с около 200 хил. барела дневно няма да е достатъчно, особено ако конфликтът се задълбочи.

"Има известни съмнения с колко те можеха да повишат този добив, защото като изключим Саудитска Арабия, която е държавата, която наистина може да го направи, може би до известна степен и Русия, всички останали нямат капацитета да предложат допълнителни количества на пазара. Но все пак аз лично смятам, че по-скоро в случая от интерес беше направено - точно тези 200 хил., а не толкова от липсата на капацитет да се повдигне добива".

По думите на Светослав Бенчев поне към настоящия момент проблеми за снабдяването на рафинерията на "Лукойл" в България няма:

"Към момента всичко е тихо и спокойно".

Относно запасите в страната той увери:

"Запасите са в наличност - дали в страната една част от тях, дали в Европейския съюз, както е позволено по директива, но нещата са осигурени и са под контрол. Че липсват някакви количества от резерва - да, но в крайна сметка те са такива, че могат да бъдат компенсирани".

Около 10-14 дни трябва да се задържи висока цена, за да се отрази това на колонката, поясни още Бенчев и добави:

"Дали това ще стане, ще видим. По отношение на природния газ този проблем с липсата на доставки евентуален, който може да има, ще се комбинира с това, че в последните седмици наблюдавам, че заради студовете, които имаше, цената тръгна нагоре. Тоест това, което може да очакваме там, е допълнително повишение на цената по отношение на компенсацията, липса на доставки, но до какви стойности ще стигнем - аз и за двете не искам да спекулирам. Да не спекулираме с някакви стойности, но виждате по отношение на тези 6-7 долара, които имахме в рамките на месец, повишението е с около 1-2 до 3 цента на колонката".

По думите му при около 8-9% поскъпване на суровия петрол имаме около 1% поскъпване на бензина и 1,5% на дизела.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
Ко? Не! (преди 54 минути)
Рейтинг: 24134 | Одобрение: -1786
По принцип от там не идва никакъв петрол за нас специално, което не значи, че това няма да ни създаде проблеми. Най-малкото цените на пазара са навързани и е вероятно да има скок. Всичко зависи, каква магария ще направят иранците. Ако се кротнат или ги кротнат да не стрелят по съседите си нещата бързо може да се върнат към обичайното.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама