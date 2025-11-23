Светослав Иванов: Моделът в България наистина рухва, усещаме го всички, нали
Кадър БТВ
Силен коментар направи Светослав Иванов в БТВ.
Три неща, не повече. Растежът на българската икономика през последните десетилетия се основаваше на три конкурентни предимства. С тях България се рекламираше и навън - ниски данъци, сравнително евтина работна ръка и добра образователна система, която да захранва икономиката с квалифицирани кадри.
Тези три фактора привлякоха милиарди чуждестранни инвестиции през годините и постепенно повишиха стандарта на живот. Да, по-бавно отколкото ни се искаше, но се случи. Плосък данък, ниски разходи да труд и силна традиция в образованието.
Това време обаче свърши.
Целият коментар във видеото:
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!