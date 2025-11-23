Светослав Иванов: Моделът в България наистина рухва, усещаме го всички, нали

Кадър БТВ

Три неща, не повече. Растежът на българската икономика през последните десетилетия се основаваше на три конкурентни предимства. С тях България се рекламираше и навън - ниски данъци, сравнително евтина работна ръка и добра образователна система, която да захранва икономиката с квалифицирани кадри.

Тези три фактора привлякоха милиарди чуждестранни инвестиции през годините и постепенно повишиха стандарта на живот. Да, по-бавно отколкото ни се искаше, но се случи. Плосък данък, ниски разходи да труд и силна традиция в образованието.

Това време обаче свърши.

