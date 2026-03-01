Светослав Иванов: Тръмп удря Иран, тъй като режимът в Техеран никога не е изглеждал по-уязвим

Стопкадър бТВ

Водещият на "120 минути" се открои с прелюбопитен коментар за ескалиралия военен конфликт в Близкия изток.

Ето какво заяви Свтослав Иванов по бТВ:

Иран е горда и древна страна с писана история 1000 години преди зараждането на исляма. Народ със самочувствието на наследници на древните перси, владели половината свят в древността. Проблемът на САЩ с Иран не е народът, а режимът, установил се с ислямската революция през 1979 г. Теократична система, почти без аналог в съвременния свят, в която религиозните лидери стоят на върха на държавната власт.

Най-голямото напрежение идва от ядрената програма на Иран. Договорът за неразпространение на ядрено оръжие е подписан от 191 държави. Той позволява развитие на ядрена енергия за мирни цели, под строг контрол на Международната агенция за атомна енергия. България също е страна по него още от 60-те години.

Като подписала държава Иран има право на мирна ядрена програма и всъщност започва да я развива още през 50-те години, с помощта именно на Запада и дори на Съединените щати.

Това е много сложна технология с десетки хиляди елементи и огромна научна база. Преди повече от 20 години Израел съобщава, че разполага с данни, че Иран нарушава този договор в стремеж към ядрено оръжие.

Защо това е важно?

Защото ядреното оръжие гарантира неприкосновеност. Каквото и да се случва в Северна Корея, малцина се осмеляват да заплашват Пхенян, именно заради предполагаемия ядрен арсенал.

През 2015 г. администрацията на Обама и Иран сключиха така наречената „ядрена сделка“. Санкциите бяха частично облекчени, а Техеран се съгласи да обогатява уран до максимум 3,67% - ниво, достатъчно за енергия, но далеч от бомба, за която са нужни около 90%. Доналд Тръмп едностранно скъса това споразумение, след като влезе в първия си мандат като президент.

Допреди 48 часа в Женева неговата администрация преговаряше за ново подобно споразумение с Иран. Преговори, които вече са в историята под сянката на твърденията на Израел от миналата година, че Иран вече е обогатил 400 килограма уран, достатъчни за 10 бомби.

Защо Тръмп удря Иран точно в този момент?

Защото режимът в Техеран никога не е изглеждал по-уязвим. След атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Израел систематично отслаби най-силните ирански проксита в региона, включително „Хизбулла“.

Междувременно Иран изпадна в сериозна икономическа криза с инфлация, която не се измерва с десетки или стотици, а с хиляди проценти. Това се получи в комбинация на фактори като международните санкции и сушата, която уби голяма част от реколтите на хранителни продукти от първа необходимост. В резултат на това избухнаха протести и бунтове като реакция срещу икономическата безизходица, които бързо прераснаха в протести срещу властта.

Това се случи дори и в двора на Техеранския университет, който от 1979 г. насам е нещо като бастион на властта на аятоласите. Това е мястото на традиционната „Петъчна молитва“, която се излъчва по всички ирански телевизии и се следи от световните агенции, защото властта съобщава на обществото своите позиции по актуалните въпроси.

Когато бях там през 2008 г., в двора на университета, пред очите ми се разкри море от хора – духовни лица, политици, дори националният отбор по джудо. Фактът, че искрата на протестите разпали огън и на това място, е доказателство за напрежението, което в момента избива сред иранците.

Какво печели Тръмп?

Най-вече консолидация на общественото мнение вътре в САЩ. За тази цел обаче ще трябва да положи доста усилия, защото за разлика от американското нахлуване в Ирак през 2003-а, този път нямаше подготовка на общественото мнение вътре или навън.

След елиминирането на Али Хаменей все така не е ясно дали САЩ искат пълна смяна на режима или нов ирански лидер, който да е по-отстъпчив на масата за преговори. До този момент е неясно и по какви механизми конструкцията на властта в Иран ще бъде заменена с нова.

Реакцията на Европа

Не е изненадващо, че Европа винаги реагира предпазливо към всяка нова военна интервенция в Близкия изток. През 2003 г. именно Франция не позволи нахлуването на САЩ в Ирак да получи санкция от Съвета за сигурност на ООН. Защо? Основно по икономически причини – като най-бедният на енергийни ресурси континент Европа е зависима от всяко разклащане на пазарите, а като континентът, намиращ се в средата на света – тя е много уязвима на бежански вълни.

Това е само опит да подредим голямата картина. Драскане по повърхността на един изключително сложен конфликт. Но когато светът влиза в нова фаза на несигурност, контекстът е най-важното оръжие и щит.

