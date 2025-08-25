реклама

Светослав Иванов получи предупреждение по телефона в Киев

25.08.2025 / 11:31 1

Кадър БТВ

„Нека силата бъде с теб“ – това е, може би, най-популярният израз от сагата „Междузвездни войни”. В последните три години и половина за украинците тези думи имат много по-директно и съдбоносно значение. Защото те обозначават края на въздушната тревога и са знак, че може да напуснеш бомбоубежището. 

Само за последните 40 часа на телефона си получих няколко предупреждения чрез системата за ранно известяване на Украйна. През нощта, рано сутринта, ранният следобед, в деня преди националния празник на страната – атаките в различни части на страната не спират и този пронизващ звук, който идва от смартфона ти, съпроводен с предупреждението:

„Въздушна атака. Насочете се към най-близкото укритие”. След като опасността отмине, следва и вече познатото – „Край на тревогата. Нека силата бъде с теб”

 

ас (преди 27 минути)
Рейтинг: 166292 | Одобрение: 25852
това някаква лоша шега ли е????? от както дисни купиха междузвездни войни силата е женска. междузвездни войни буквално от машна за печата не на пари се превърна в лоша шега милярди загуба за дисни и милони рабити сърца на фенове по целя свят. за това наистина се чудя дова да не е някаква заобна шега окраинския народ или дисни палща рекламно време в съобщенията за въздушна тревога???

