Светослав Иванов получи предупреждение по телефона в Киев

Кадър БТВ

„Нека силата бъде с теб“ – това е, може би, най-популярният израз от сагата „Междузвездни войни”. В последните три години и половина за украинците тези думи имат много по-директно и съдбоносно значение. Защото те обозначават края на въздушната тревога и са знак, че може да напуснеш бомбоубежището.

Само за последните 40 часа на телефона си получих няколко предупреждения чрез системата за ранно известяване на Украйна. През нощта, рано сутринта, ранният следобед, в деня преди националния празник на страната – атаките в различни части на страната не спират и този пронизващ звук, който идва от смартфона ти, съпроводен с предупреждението:

„Въздушна атака. Насочете се към най-близкото укритие”. След като опасността отмине, следва и вече познатото – „Край на тревогата. Нека силата бъде с теб”

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!